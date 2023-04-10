10.04.2023, 09:50
Крутой поворот нового правительства. Недавно увеличившиеся пособия для многодетных семей урежут на 200 евро(67)
ФОТО: | Delfi Meedia
С нынешнего года были значительно повышены пособия для многодетных семей. Новая правящая коалиция, в которую вошли Партия реформ, Eesti 200 и Социал-демократическая партия, планирует дать задний ход. Март Вырклаэв, будущий министр финансов, открыто говорит о том, что государство не в состоянии платить пособия в нынешнем виде, придется притормозить и развитие важнейших услуг, предусмотренных для детей и семей.