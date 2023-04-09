Ситуация на дорогах: полиция задержала 95 водителей в состоянии опьянения

В воскресенье, в 10.28 поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви в Таллинне: 49-летний мужчина, управлявший Ford Galaxy, не уступил дорогу легковому автомобилю Toyota RAV4, за рулем которого находился 65-летний мужчина. В результате столкновения пострадали находившиеся в Toyota 61-летняя женщина и 60-летняя женщина, которых доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. 80-летняя женщина, пассажирка Toyota, была доставлена в Восточно-Таллиннскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото смотрите ЗДЕСЬ.

В 11.44 на Пыдра теэ в волости Раэ в Харьюмаа 43-летний мужчина, находившийся за рулем мотоцикла Honda VT1100C2, потерял управление на дороге с щебеночным покрытием и съехал с дороги вправо. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 18.01 поступило сообщение об аварии на Смуули теэ у дома по Лийкури, 46 в Таллинне. 45-летний мужчина, совершая на мотоцикле Kawasaki Z750 правый поворот, потерял управление и упал на дорогу. Мужчину доставили в Восточно-Таллиннскую больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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