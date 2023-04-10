Какие должности теперь запрещено занимать гражданам России

Десятый пакет санкций ЕС, введенных в ответ на развязанную Россией войну против Украины, среди прочего запрещает гражданам России занимать посты в органах управления компаний, владеющих стратегической инфраструктурой или стратегическими объектами, или являющихся их оператором, либо оказывающих жизненно важные услуги.

„Это структуры, необходимые для функционирования жизненно важных социальных структур, обеспечивающих здоровье, безопасность, защиту, экономическое и социальное благополучие людей“, – объясняет для ДВ присяжный адвокат Lextal Ксения Кравченко.

В Эстонии чаще используется понятие „компании, предоставляющие жизненно важные услуги“. „Такими услугами, в частности, являются: подача электроэнергии, природного газа, жидкого топлива, централизованное теплоснабжение и водоснабжение, обеспечение проходимости дорог, услуги мобильной и стационарной телефонной связи и передачи данных, канализация, электронная идентификация и цифровая подпись, платежные услуги и денежное обращение“, – уточняет Кравченко.

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