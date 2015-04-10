„Левадия“ обыграла таллинский „Калев“ и догнала лидирующую „Флору“

Чемпион Эстонии 2021 года начал матч активно и уже на 11-й минуте вышел вперед благодарю голу Александра Закарлюки. На 37-й минуте Эрнест Агьири удвоил преимущество „Левадии“, установив окончательный счет в матче.

Одержав победу, „Левадия“ набрала 13 очков и сравнялась с лидирующей „Флорой“, у которой лучше разница забитых и пропущенных мячей. Таллиннский „Калев“, набравший семь очков, занимает шестое место.

В следующем туре „Левадия“ встретится с дебютантом сезона „Харью“ из Лаагри.

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