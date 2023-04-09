В РФ суд отправил на принудительное лечение фигуранта дела о попытке вступить в легион „Свобода России“

В сообщении пресс-службы районного суда говорится, что житель поселка Погорелое Городище Сергей Колин с 24 февраля по 3 мая 2022 года в телеграме и на ютьюбе (у него был канал Kupala TV, который более недоступен) „высказывал свою поддержку украинской стороне в ходе проведения специальной военной операции“, „выражал неприязнь к гражданам РФ“, а также „высказывал негативное отношение к руководству РФ органам власти, в связи проводимой специальной военной операцией“.

Также в переписке с неустановленными лицами дал своё согласие на вступление вооруженное формирование, расположенное на территории Украины „Легион Свободы России“. Получил от данных лиц, план незаконного пересечения границы РФ с целью прибытия на территорию Украины и намеревался в дальнейшем незаконно пересечь государственную границу РФ вне пунктов пропуска для участия в действиях, направленных против ВС РФ, а также убийству российских военнослужащих.

В конце марта, как отмечает „ОВД-Инфо“, фигурант дел о военных „фейках“ и призывах к экстремизму Андрей Трофимов сообщил из СИЗО-1 Тверской области, что на него завели дело о попытке вступить в легион „Свобода России“, а также рассказал о других подсудимых, находящихся в изоляторе, в том числе о Сергее Колине, которого он назвал трэш-блогером.

В марте 2022 года телеканал РЕН и 112 сообщали о смерти человека во время трэш-стрима, устроенного RTeshka, в поселке Погорелое Городище. Тогда сообщалось, что RTeshka — Сергей Колин.

Легион „Свобода России“ — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

В марте 2023 года Верховный суд РФ объявил легион „Свобода России“ „террористической организацией“.