Политолог: планируемое лишение права голоса граждан РФ и Беларуси может вызвать временное напряжение

Новый коалиционный договор предусматривает лишение права голоса на муниципальных выборах граждан России и Беларуси. Эксперт считает, что провести это изменение будет крайне сложно, поскольку оно противоречит Конституции, а следовательно, нужно будет не только изменить закон, но и получить одобрение как у канцлера права, так и у президента. Такой шаг может внести определённый разлад в общество, пишет RusERR .

„Для русскоязычных жителей это будет ещё одним шагом в сторону того, что с русскими и эстонцами правительство общается по-разному. Это может вызвать какое-то временное напряжение, особенно в период выборов в местные органы власти. Но мне кажется, что в долгосрочной перспективе это не создаст какого-то серьёзного разлада между людьми“, - сказал политолог Тынис Лехт.