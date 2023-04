ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (410-й день) | Россия компенсирует артиллерией падение наступательного потенциала

ISW: Россия компенсирует артиллерией падение наступательного потенциала. Российские военные используют артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности в Украине, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. Силы РФ используют плотные артиллерийские обстрелы, чтобы разрушить населенные пункты перед их захватом с помощью наземных атак и тем самым компенсируют необходимость проводить эффективные штурмы пехоты, отмечают аналитики. Кроме того, такие обстрелы заменяют нанесение авиаудароов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, которое подвергает самолеты риску поражения украинской ПВО. Однако „продолжающаяся нехватка в России артиллерийских боеприпасов подорвет способность ВС РФ и дальше находить баланс среди своих уязвимых мест“, подчеркивают эксперты ISW.