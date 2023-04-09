ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (410-й день) | Россия компенсирует артиллерией падение наступательного потенциала

Аналитики: Россия потеряла более 10 тысяч единиц боевой техники с начала войны . Россия потеряла более 10 тысяч единиц боевой техники с начала полномасштабного вторжения в Украину, следует из подсчетов аналитической группы Oryx, ведущей их с начала войны на основании фото- и видеодоказательств. При этом почти треть этой техники была захвачена украинскими военными, указывают аналитики: 2834 единицы указаны в отчете как захваченные и 394 - как брошенные российскими силами. Кроме того, в боях было уничтожено 6473 единицы техники и 304 - повреждены.

ISW: Россия компенсирует артиллерией падение наступательного потенциала. Российские военные используют артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности в Украине, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. Силы РФ используют плотные артиллерийские обстрелы, чтобы разрушить населенные пункты перед их захватом с помощью наземных атак и тем самым компенсируют необходимость проводить эффективные штурмы пехоты, отмечают аналитики. Кроме того, такие обстрелы заменяют нанесение авиаудароов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, которое подвергает самолеты риску поражения украинской ПВО. Однако „продолжающаяся нехватка в России артиллерийских боеприпасов подорвет способность ВС РФ и дальше находить баланс среди своих уязвимых мест“, подчеркивают эксперты ISW.

Украина договорилась с Польшей о поставках 200 бронетранспортеров KTO Rosomak , заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Сто боевых машин будут поставлены „сейчас“, аналогичное количество - позднее, указал глава государства. Кроме того, Киев и Варшава согласовали ряд гуманитарных и медицинских проектов на уровне супруг президентов Украины и Польши. Так, украинские медики проходят обучение комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых - в частности из зон боевых действий, и этот проект продолжат обучением по реабилитации и обучением украинских психологов, объяснил Зеленский.

Наиболее часто украинским военным удавалось захватывать боевые машины пехоты, следует из подсчетов - с начала войны трофеями стали 610 единиц такой российской техники.

ВС РФ атаковали Запорожье в ночь на 9 апреля, сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев в Telegram. По его данным, ракеты попалив частный сектор, разрушен один дом, в десятках зданий повреждены окна и кровли. Погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, который скончался в карете скорой помощи, добавил Куртев. Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека. Одна женщина госпитализирована, еще одному человеку помощь оказана на месте.

Украинская общественная организация Save Ukraine вернула около 30 несовершеннолетних, вывезенных Россией, в их родные семьи. По данным n-tv, они жили в детских лагерях. Некоторых отправили туда родители, чтобы добиться из вывоза подростков из зоны боевых действий.

Россия пытается создать видимость того, что ситуация на аннексированных территориях Украины нормализовалась. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. На недавнем заседании Совета безопасности России министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сделал доклад по вопросам восстановления, правопорядка и общественной безопасности на аннексированных территориях. Выбор его в качестве докладчика, предположительно, является признаком желания придать ситуации в захваченных районах Украины как можно более повседневный вид. Однако в действительности в этих местах по-прежнему идут активные бои, а многие жители не имеют доступа к самым элементарным услугам.

Российский самолет из воздушного пространства РФ нанес ракетный удар по приграничному району Черниговской области. Как сообщило украинское Оперативное командование „Север“ в Telegram, в результате взрыва ракеты разрушен инфраструктурный объект в населенном пукнте Гремяч. По первой информации - жертв среди мирного населения нет.

Украинские военные уничтожили в небе над Сумской областью российский беспилотник. Как отмечается в сообщении оперативного командования ВСУ „Север“, речь предварительно идет о дроне типа Zala 421-16е. Ранее агентство РИА „Новости“ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что БПЛА Zala 421-16е, производимые российским концерном „Калашников“, за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлой окраской остаются практически невидимы для различных средств ПВО, а также визуального наблюдения.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, время для переговоров между Украиной и Россией ещё не настало. Об этом он заявил в интервью изданию Les Echos по итогам своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. „Думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы: сейчас происходит военный этап. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу. В этом и заключается цель диалога с Китаем: закрепить общие подходы“, - сказал Макрон.