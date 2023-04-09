ГРАФИК | Жителей Хааберсти просят временно переставить припаркованные во дворах автомобили(1)
По заказу управы района Хааберсти с 10 апреля во дворах многоквартирных домов в Вяйке-Ыйсмяэ, на улице Астангу и Пирни начнется влажная уборка дорог.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в Хааберсти уже началась весенняя уборка, и помимо дорог и улиц работы по уборке коснутся и дворов многоквартирных домов. „Мойка под давлением улиц уже проводится в Какумяэ, Вескиметса и Мустйыэ. Работы на этих участках будут продолжаться параллельно с уборкой дворов многоквартирных домов“, — сказал старейшина.
„Для того, чтобы уборочные машины могли выполнять свою работу во дворах многоквартирных домов, и чтобы уборка шла в соответствии с графиком, необходимо на время уборки временно переставить припаркованные во дворах автомобили на другое место“, - сказал Сильянов и призвал владельцев транспортных средств к сотрудничеству и попросил припарковать свои автомобили на время уборки на другое место.
Работы по уборке пройдут с 9:00 утра и продлятся до семи часов. Дворы будут убираться один за другим, и в зависимости от хода работ будут приступать к следующему двору.
График уборки во дворах многоквартирных домов:
В понедельник, 10 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 111, 113, 113а, 115а, 115, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 и 137 и Палдиское шоссе 171, 173, 175. , 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195 и 197 в домах.
Во вторник, 11 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 139–155 (четные номера домов) и возле домов по адресу Палдиское шоссе 157-169 (четные номера домов), а также возле домов по адресу Ярвеотса теэ 1 -13 (четные номера домов).
В среду, 12 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ярвеотса теэ 17–27 и 35–45 (четные номера домов).
В четверг, 13 апреля, уборочные работы пройдут возле домов на улице Астангу 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (четные номера домов)
В пятницу, 14 апреля, уборочные работы пройдут возле домов на Астангу 22–44 (четные номера домов) и возле домов по адресу Палдиское шоссе 225а, 227 и Ярвеотса теэ 2.
В понедельник, 17 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51 и 53.
Во вторник, 18 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 83
В среду, 19 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 2, 4, 6, 8, 10, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 и 48.
В четверг, 20 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 и 150 н.
В пятницу, 21 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 и 128.
В понедельник, 24 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 90 и возле домов на улице Пирни домах 2, 4, 6 и 6а.
Помимо уборки дворов, тротуаров и улиц многоквартирных домов также продолжится газонов района и приведение в порядок детских площадок и уборка территории от скопившегося за зиму мусора.