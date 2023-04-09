ГРАФИК | Жителей Хааберсти просят временно переставить припаркованные во дворах автомобили

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в Хааберсти уже началась весенняя уборка, и помимо дорог и улиц работы по уборке коснутся и дворов многоквартирных домов. „Мойка под давлением улиц уже проводится в Какумяэ, Вескиметса и Мустйыэ. Работы на этих участках будут продолжаться параллельно с уборкой дворов многоквартирных домов“, — сказал старейшина.

„Для того, чтобы уборочные машины могли выполнять свою работу во дворах многоквартирных домов, и чтобы уборка шла в соответствии с графиком, необходимо на время уборки временно переставить припаркованные во дворах автомобили на другое место“, - сказал Сильянов и призвал владельцев транспортных средств к сотрудничеству и попросил припарковать свои автомобили на время уборки на другое место.

Работы по уборке пройдут с 9:00 утра и продлятся до семи часов. Дворы будут убираться один за другим, и в зависимости от хода работ будут приступать к следующему двору.

График уборки во дворах многоквартирных домов:

В понедельник, 10 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 111, 113, 113а, 115а, 115, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 и 137 и Палдиское шоссе 171, 173, 175. , 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195 и 197 в домах.

Во вторник, 11 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ыйсмяэ теэ 139–155 (четные номера домов) и возле домов по адресу Палдиское шоссе 157-169 (четные номера домов), а также возле домов по адресу Ярвеотса теэ 1 -13 (четные номера домов).

В среду, 12 апреля, уборочные работы пройдут возле домов по адресу Ярвеотса теэ 17–27 и 35–45 (четные номера домов).

В четверг, 13 апреля, уборочные работы пройдут возле домов на улице Астангу 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (четные номера домов)

В пятницу, 14 апреля, уборочные работы пройдут возле домов на Астангу 22–44 (четные номера домов) и возле домов по адресу Палдиское шоссе 225а, 227 и Ярвеотса теэ 2.