09.04.2023, 17:41
ВИДЕО | Воздушные силы ВСУ впервые показали работу NASAMS
ФОТО:
За 5 месяцев боевой работы украинские зенитчики с помощью предоставленного международными партнерами комплекса NASAMS уничтожили более сотни российских ракет и дронов, пишет „Украинская правда“.
Воздушные силы рассказали, как работает этот комплекс и сколько воздушных целей уже было сбито.
Как можно увидеть на обнародованном видео, сбитые вражеские цели зенитчики маркируют на ЗРК трезубцами. В конце ролика есть кадры сбития российской крылатой ракеты Х-101.
Воздушные силы отмечают высокую эффективность вышеуказанных комплексов и напоминают, что Украина нуждается в большем количестве подобного вооружения для перелома хода войны с РФ.