ВИДЕО | Воздушные силы ВСУ впервые показали работу NASAMS

Воздушные силы рассказали, как работает этот комплекс и сколько воздушных целей уже было сбито.

Как можно увидеть на обнародованном видео, сбитые вражеские цели зенитчики маркируют на ЗРК трезубцами. В конце ролика есть кадры сбития российской крылатой ракеты Х-101.

Воздушные силы отмечают высокую эффективность вышеуказанных комплексов и напоминают, что Украина нуждается в большем количестве подобного вооружения для перелома хода войны с РФ.