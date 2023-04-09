09.04.2023, 16:20
В Выруском уезде погиб 49-летний мужчина из-за неосторожного курения в постели
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Сегодня в 00:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Турса Выруского уезда в одном из домов задымлена комната, в которой может находиться человек.
Спасатели прибыли на место происшествия около 00:30. В 00:35 из дома эвакуировали человека, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось. Это был 49-летний мужчина с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В доме не был установлен дымовой датчик. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного курения в постели. Точные причины возгорания и гибели человека установит следствие.
В этом году в Эстонии в пожарах погибли уже 13 человек.