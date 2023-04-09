09.04.2023, 14:13
СЕЙЧАС | Определится ли чемпион в хоккейной лиге Coolbet?
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В третьем матче финальной серии хоккейной лиги Coolbet вчера латвийский „Курбадс“ обыграл „Пантер“ со счетом 3:0 и вышел вперед со счетом 2:1 в финальной серии.
Четвертый матч серии состоится сегодня в 16:10 в ледовом холле Хааберсти. Если для определения победителя хоккейной лиги Coolbet в этом году потребуется пятый матч, то он состоится в субботу, 15 апреля, в 19:30 в Риге.
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