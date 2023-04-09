09.04.2023, 19:51
ФОТО | Латвийский клуб стал победителем хоккейной лиги Coolbet
В четвертой игре финальной серии хоккейной лиги Coolbet латвийский „Курбадс“ обыграли таллиннский клуб „Пантер“ со счетом 3:2 и стал победител хоккейной лиги.
Рижский клуб выиграл в Таллинне со счетом 3: 2 (0: 0; 1: 1; 1: 2). Робертс Джекимовс забросил за четыре минуты до конца основного времени и принес „Курбадс“ титул чемпионов хоккейной лиги coolbet.
Вся серия была выиграна Латвийским клубом со счетом 3:1.
Повтор матча:
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