ФОТО | Латвийский клуб стал победителем хоккейной лиги Coolbet

Рижский клуб выиграл в Таллинне со счетом 3: 2 (0: 0; 1: 1; 1: 2). Робертс Джекимовс забросил за четыре минуты до конца основного времени и принес „Курбадс“ титул чемпионов хоккейной лиги coolbet.

Вся серия была выиграна Латвийским клубом со счетом 3:1.

Повтор матча:

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