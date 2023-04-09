09.04.2023, 19:51
ФОТО | Латвийский клуб стал победителем хоккейной лиги Coolbet
В четвертой игре финальной серии хоккейной лиги Coolbet латвийский „Курбадс“ обыграл таллиннский клуб „Пантер“ со счетом 3:2 и стал победителем хоккейной лиги.
Рижский клуб выиграл в Таллинне со счетом 3:2 (0:0; 1:1; 1:2). Робертс Екимовс забросил за четыре минуты до конца основного времени победную шайбу и принес „Курбадс“ титул чемпионов хоккейной лиги coolbet.
Вся серия была выиграна латвийским клубом со счетом 3:1.
Повтор матча:
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