В Запорожье в результате российского обстрела погибла 11-летняя девочка

Два человека — 11-летняя девочка и ее 50-летний отец — погибли. 46-летнюю женщину спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.

Еще в нескольких домах расположенных рядом выбиты окна и повреждены фасады, но жители не пострадали.