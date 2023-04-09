За рубежом
09.04.2023, 11:51

В Запорожье в результате российского обстрела погибла 11-летняя девочка

 
ФОТО: оловне управління ДСНС України у Запорізькій області

Российские войска в ночь на 9 апреля обстреляли город Запорожье. По данным регионального управления ГСЧС Украины, в результате обстрела был частично разрушен частный жилой дом, начался пожар, пишет Медуза.

Два человека — 11-летняя девочка и ее 50-летний отец — погибли. 46-летнюю женщину спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.

Еще в нескольких домах расположенных рядом выбиты окна и повреждены фасады, но жители не пострадали.

RusDelfi
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