09.04.2023, 11:51
В Запорожье в результате российского обстрела погибла 11-летняя девочка
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Российские войска в ночь на 9 апреля обстреляли город Запорожье. По данным регионального управления ГСЧС Украины, в результате обстрела был частично разрушен частный жилой дом, начался пожар, пишет Медуза.
Два человека — 11-летняя девочка и ее 50-летний отец — погибли. 46-летнюю женщину спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.
Еще в нескольких домах расположенных рядом выбиты окна и повреждены фасады, но жители не пострадали.