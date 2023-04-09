ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель вылетел в кювет

Первой на место происшествия приехала скорая помощь. Когда приехала полиция, выяснилось, что 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчину ранее уже задерживали в состоянии алкогольного опьянения. В аварии никто не пострадал.