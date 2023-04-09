09.04.2023, 11:01
ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель вылетел в кювет(4)
В ночь на воскресенье, около 00:10, в Вильяндимаа, на 23-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя, произошло дорожно-транспортное происшествие. 36-летний мужчина на машине Mercedes-Benz вылетел в кювет.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, которое предусматривает криминальную ответственность.
Первой на место происшествия приехала скорая помощь. Когда приехала полиция, выяснилось, что 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчину ранее уже задерживали в состоянии алкогольного опьянения. В аварии никто не пострадал.
В течение суток от управления транспортным средством были отстранены 33 водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения.