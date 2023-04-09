Энели Ефимовой не хватило 0,1 секунды до олимпийского норматива

До выполнения олимпийского квалификационного норматива „А“ ей не хватило всего 0,1 секунды, сообщил портал ERR Sport.

Новая возможность выполнить норматив, необходимый для участия в летних Олимпийских играх в Париже, появится у Энели Ефимовой на следующей неделе на соревнованиях в Стокгольме.

Помимо Ефимовой в Хельсинки выступили и другие эстонские пловцы. Мария Романюк стала второй на той же дистанции со временем 1:07,99. Георг Филиппов занял первое место в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин (3:59.69), а Мариангела Бойчук заняла второе место на 50-метровке вольным стилем среди женщин (26.14).

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