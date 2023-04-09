Не только Айво Петерсон: взятие под стражу обжаловал и Дмитрий Роотси

Поданную защитником Роотси жалобу на избранную меру пресечения окружной суд рассмотрит 18 апреля.

„Рассмотрение жалобы пройдет на закрытом заседании“, - сообщили в пресс-службе Таллиннского окружного суда.

Свое взятие под стражу обжаловал и Айво Петерсон. Решение по жалобе его защитника окружной суд вынесет 10 апреля.

Напомним, в ночь на 10 марта Полиция безопасности (КаПо) задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. В числе задержанных был лидер движения Koos Айво Петерсона. Позднее КаПо подтвердила, что задержали также Дмитрия Роотси и Андрея Андронова.

Петерсон и Роотси - граждане Эстонии, Андронов - гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.

Подозрения всем троим предъявлены по статье 235(1) Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. По этой статье можно получить до шести лет тюрьмы.

По заверению КаПо, подозреваемые действовали в интересах России. Как конкретно - это спецслужба и прокуратура пока не раскрывает.