Утечки секретных документов Пентагона об Украине: что известно

„Эти материалы подтверждают идею, давно озвученную представителями разведки: США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах“, - пишет NYT.

Отчеты разведки указывают и на то, что Соединенные Штаты следят за высшим военным и политическим руководством Украины. Это отражает попытки Вашингтона получить четкое представление о военной стратегии Украины.

Например, как пишет Washington Post, согласно одному из документов, американская разведка знала о передаче министерством обороны России плана нанести удары по позициям украинских войск в двух местах в конкретный день в феврале. Ей также заранее было известно, что военные готовили удары по десятку энергетических объектов и такому же числу мостов в Украине.

Из материалов также следует, что американские спецслужбы в режиме реального времени предупреждали Киев о времени нанесения ударов Россией и даже о конкретных целях этих атак и таким образом, давали возможность Украине принять защитные меры.

В частности, США так или иначе получает информацию из почти каждой российской спецслужбы. Например, в одном из документов с пометкой „Совершенно секретно“ обсуждаются планы российского Генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине.

Из них следует, что США следят как за российскими властями, так и за чиновниками из Украины и стран-союзников, пишет New York Times, проанализировавшая утекшие в сеть материалы.

Вторая порция секретных материалов состоит из более 100 документов по американской нацбезопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.

Фотографии по меньшей мере нескольких десятков страниц строго засекреченных документов были опубликованы 28 февраля и 2 марта на платформе Discord. Однако власти узнали об этом только после публикаций NYT на этой неделе.

Чиновники в нескольких странах сейчас пытаются оценить ущерб от раскрытия информации и не могут понять, как опубликованные документы так долго оставались незамеченными, пишет Washington Post.

Утечка потенциально может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, если поможет Москве перекрыть источники информации.

Она уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты, отмечает NYT.

Ранее в комментарии NYT высокопоставленный сотрудник разведки назвал утечку „кошмаром для „Пяти глаз“, имея в виду альянс стран, активно обменивающихся разведданными (США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

В пятницу высшее руководство Пентагона ограничило доступ к разведданным, сообщили газете Washington Post два источника. Один из них описал введенные меры как необычайно строгие и предположил, что это свидетельствует о панике среди руководства Пентагона.

Если Вашингтон ограничит доступ союзников к будущим разведывательным отчетам, они могут оказаться в полном неведении, опасается представитель европейской разведки.

Министерство юстиции США в субботу заявило, что начало расследование утечки:

„Мы связались с министерством обороны по этому поводу и начали расследование“, - сообщил агентству AFP представитель министерства юстиции.

В заявлении Пентагона в четверг говорилось, что министерство обороны изучает информацию о возможной утечке. В пятницу, когда была обнаружена новая порция документов, представители ведомства заявили, что им нечего добавить.

Однако в частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Что было в первой порции слитых документов

Первая порция документов была посвящена планам США и НАТО по содействию подготовке армии Украины перед контрнаступлением на российскую армию, напавшую на территорию Украины.

Эти материалы были датированы не позднее 1 марта, что, как отметили эксперты, ставило под сомнение их актуальность.