Для каждой русской школы составят отдельный план перехода на эстоноязычное обучение

В утвержденном в субботу коалиционном договоре указаны те же годы перехода на эстоноязычное обучение, которые были уже ранее предложены в соответствующем плане - детские сады к 2027 году и основная школа к 2030 году. По словам Каллас, новым в договоре является положение о том, что там, где это возможно, школы разрешат объединять или помещать эстоноязычных и русскоязычных детей в одну школу.

„Государство не может объединять школы, они принадлежат самоуправлениям. Но мы должны двигаться в том направлении, чтобы больше не делать различий между эстонскими и русскими школами. Город Йыхви так и сделал, убрав слово „русская“ из названия школы“, - сказала Каллас.

По ее словам, нынешнюю сегрегацию нельзя отменить насильно, это должно произойти со временем естественным путем.

„Но коалиция взяла курс на то, что не будет школ для эстоноязычных детей и школ для русскоязычных детей. Мы также договорились, что план перехода [на эстоноязычное обучение] будет максимально персонализирован для каждой школы“, - сказала Каллас.

Она добавила, что государство сделало заказ университетам на обучение преподавателей эстонского языка, и в год на переход на эстоноязычное образование будет тратиться 50 млн евро. В эту сумму входит повышенная зарплата учителей эстонского языка, которые отправятся работать в школы в Ида-Вирумаа.