В октябре 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС, но не смогли этого сделать

Об этом пишет The Times. Сразу после неудавшейся атаки о ней сообщали представители оккупационных властей, а также Минобороны РФ; Киев официально попытку штурма не признавал. Сейчас The Times подробно описала произошедшее со слов представителей украинского спецназа, военной разведки и ВМС.

Военные на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где находится станция. По их словам, они рассчитывали, что россияне не смогут применить против них артиллерию из опасений попасть по станции. Однако россияне „построили очень плотную оборону и все заминировали“. Они использовали танки и артиллерию, чтобы обстреливать украинцев прямо на воде. В итоге штурм не удался.

В РФ началась массовая кампания по привлечению мужчин к контрактной службе

Как уже рассказывала ASTRA, в Москве рекламу пункта отбора можно увидеть в подъездах, супермаркетах и торговых центрах. Кроме того, некоторые руководители предприятий рассылают рекламу военной службы в личные сообщения подчиненным в мессенджерах. Призывать заключить контракт начали даже на платежках за ЖКХ. Помимо „социальных гарантий“, на службу москвичей, например, заманивают бесплатной игрой в PlayStation 5.

„Кто не граждане РФ, из ближнего зарубежья, мы тоже этих кандидатов будем рассматривать и предлагать им военную службу по контракту“, — заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев в интервью кремлевскому изданию „Москва 24“.

Сербия может упростить получение гражданства после релокации 50 000 россиян