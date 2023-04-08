ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (409-й день) | В Украину вернули 31 ребенка, ранее вывезенного в Россию
Подводим итоги 409-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В октябре 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС, но не смогли этого сделать
Об этом пишет The Times. Сразу после неудавшейся атаки о ней сообщали представители оккупационных властей, а также Минобороны РФ; Киев официально попытку штурма не признавал. Сейчас The Times подробно описала произошедшее со слов представителей украинского спецназа, военной разведки и ВМС.
Военные на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где находится станция. По их словам, они рассчитывали, что россияне не смогут применить против них артиллерию из опасений попасть по станции. Однако россияне „построили очень плотную оборону и все заминировали“. Они использовали танки и артиллерию, чтобы обстреливать украинцев прямо на воде. В итоге штурм не удался.
В РФ началась массовая кампания по привлечению мужчин к контрактной службе
Как уже рассказывала ASTRA, в Москве рекламу пункта отбора можно увидеть в подъездах, супермаркетах и торговых центрах. Кроме того, некоторые руководители предприятий рассылают рекламу военной службы в личные сообщения подчиненным в мессенджерах. Призывать заключить контракт начали даже на платежках за ЖКХ. Помимо „социальных гарантий“, на службу москвичей, например, заманивают бесплатной игрой в PlayStation 5.
„Кто не граждане РФ, из ближнего зарубежья, мы тоже этих кандидатов будем рассматривать и предлагать им военную службу по контракту“, — заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев в интервью кремлевскому изданию „Москва 24“.
Сербия может упростить получение гражданства после релокации 50 000 россиян
Правительство Сербии намерено облегчить получение гражданства. Паспорт республики будут выдавать после года проживания в стране и при условии устройства на работу в местной компании, следует из поправок в закон о гражданстве.
Изменение в законодательство подготовило МВД. Согласно нему, гражданство Сербии можно будет получить после года проживания в статусе резидента (с ВНЖ), а также при условии соблюдения сразу трех критериев. С начала войны в Украине в Сербию приехало примерно 300 тысяч россиян, подсчитали в центре защиты и помощи просителям убежища. Из них 50 тысяч решили остаться в стране.
Российские военные выпустили по энергообъектам Украины более 1200 ракет и дронов
Такие данные приводит „Укрэнерго“ в связи с окончанием отопительного сезона. Более 250 ракет и дронов, по данным компании, попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения той или иной степени. Более 80% поврежденной магистральной сети, по данным „Укрэнерго“, уже возвращено в работу.
В ежедневной сводке Минобороны Великобритании отмечает, что зимняя кампания РФ по выведению из строя Объединенной энергетической системы Украины „с высокой вероятностью, провалилась“. Как подчеркивает британская разведка, с марта крупные атаки на украинскую энергосистему стали редкостью, и теперь Россия проводит только менее масштабные атаки, которые наносят не слишком значительные повреждения системе.
Украина возобновляет экспорт электроэнергии
Об этом сообщил в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко. В то же время был подписан распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии.
„Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры“, – отметил Герман Галущенко.
В Украину вернули 31 ребенка, ранее вывезенного в Россию
Как сообщил глава благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба, предполагалось, что на родину смогут вернуться 33 ребенка. Однако бабушка двух из них, которая должна была их забрать, умерла во время миссии.