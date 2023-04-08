Социал-демократы: отказ от ступенчатого налога требует повышения самого налога

Согласно данным Delfi, соцдемы пытались уговорить партнеров по коалиции сохранить ступнечатое налогообложение, но его отмена была важна для Партии реформ. ОТмену считала разумной и Eesti 200, поэтому соцдемы остались в меньшинстве и им пришлось пойти на компромисс.

„Отказ от ступенчатого налогообложения было одним из главных предвыборных обещаний Партии реформ. Несмотря на серьезные и долгие споры, социал-демократы, к сожалению, не смогли убедить партнеров по коалиции отказаться от этого. Отказ же от ступенчатого налога требует повышения самого налога“, - прокомментировала партия планируемое изменения налоговой системы.

Что касается роста налогов, то с 1 января 2024 года налог с оборота вырастет на 2%, а я с 1 января 2025 года подоходный налог физического лица тоже вырастет на 2%. При этом освобожденная от налогообложения минимальная зарплата вырастет до 700 евро.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс ранее сообщил, что партнеры по коалиции не особо хотели повышать минимальную зарплату, но в итоге все же согласились. Он намекнул, что если бы об этом не удалось договориться, то соцдемы не пошли бы в правительство.

По его словам, повышение минимальной зарплаты - ответный ход на кризисы и повышение налогов.