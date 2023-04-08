ФОТО и ВИДЕО | В Москве прошли похороны убитого Владлена Татарского. Пригожин пришел с кувалдой вместо венка(9)
На Троекуровском кладбище в Москве похоронили военного блогера Владлена Татарского, убитого в питерском кафе 2 апреля. Попрощаться с Татарским пришел в том числе куратор ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин, пишет strana.ua.
От ЧВК вместо вместо венка положили кувалду с траурной надписью.
Получился довольно двусмысленный момент: по информации, циркулирующей в СМИ, кувалдой в ЧВК убивают тех, кого посчитали „предателями“.
Напомним, суд арестовал устроившую взрыв в питерском кафе Дарью Трепову на два месяца. Девушку обвинили в теракте, который привел к гибели Татарского.
В России описывали, как Трепова готовилась передавать посылку с бомбой Татарскому. Накануне мероприятия она приехала в Питер и сняла квартиру. На творческом вечере Татарского в баре „Патриот“ на Васильевском острове (принадлежит куратору ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину, близким к которому считали и самого Татарского) к блогеру подошла молодая девушка в пальто с длинными светлыми волосами.
Со слов очевидцев, она заявила, что ранее дарила ему открытку. Представилась Настей и сказала, что учится в Академии художеств на скульптора. Этой легендой объясняется ее презент - статуэтка в форме бюста самого Татарского в каске, выполненная из гипса и позолоченная. По версии следствия, этот подарок был начинен 200 граммами взрывчатки.
На допросе Трепова заявила, что ее подставили. Она также призналась, что выполняла задание, а о бомбе не знала.