Бизнесмен Хейти Хяэль поддерживает повышение налогов: эти два процента даже кажутся мне скромными
Дефицит государственного бюджета каким-то образом должен быть восполнен — с этим согласен и крупнейший акционер Alexela Хейти Хяэль, пишет dv.ee. „Эти деньги нужно откуда-то собрать“, - рассуждает Хейти Хяэль. – „Эти два процента даже кажутся мне скромными“.
„Повышение налогов должно было произойти - при дефиците бюджета это неизбежно. Налог с оборота — это самый большой налог, а потому его изменение на пару процентов дает наибольший эффект“, — дополняет картину Хяэль.
„Это не слишком способствует ускорению экономического роста, потому что, с одной стороны, все дорожает, а с другой стороны, через год увеличится подоходный налог, из-за чего у людей будет оставаться меньше свободных средств“, — поясняет свою мысль Хяэль.
В то же время предстоящее повышение налогов вряд ли окажет настолько большое влияние, чтобы привести к экономическому спаду, считает основной владелец Alexela.