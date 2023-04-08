Яна Тоом об ограничении права голоса граждан РФ: это полный ужас - худшее, что они могли сделать с точки зрения раскола общества

Скажите пожалуйста, вы успели ознакомиться с новостями, с тем, что огласили пункты коалиционного соглашения?



Я не прочитала все соглашение, честно говоря, не хочется портить день. Но я видела новости, да.



Как вы можете прокомментировать то, что вы успели увидеть?



То, что я успела увидеть, я прокомментировала у себя на Facebook. Очень грамотная коммуникация. Они это выдают по частям, как мышьяк малыми дозами в средние века принимали. От большой дозы можно сразу коньки отбросить, а если маленькими, то постепенно привыкаешь. И вот последнее, что меня добило, это уменьшение пособий многодетных семей и отнятие права голоса у граждан России.



Я еще дальше не продвинулась. Я знаю, что коалиционное соглашение по Ида-Вирума предусматривает... Да ничего не предусматривает. Улучшение жилой среды с привлечением архитекторов - это что такое? Ускорим использование денег плана справедливого перехода, там денег три копейки - 304 миллиона. Ускорить - не ускорить, это ничего не решает. И Нарвская больница на европейские деньги. Это все. Я баллотировалась в Ида-Вирумаа, я слышала эти обещания, которые все раздавали. От этого нет следов.



Возмутительно, что социал-демократы сдернули Петерсона с места председателя профсоюзов, где он прекрасно справлялся. Воспользовались им, а теперь они его бросили, они не дали ему поста министра, и они ничего не сделали для профсоюзов. Ноль целых, ноль десятых. То есть это просто изумительно. И когда я сейчас читаю Раймонда Кальюлайда, он там полемизирует с народом по поводу подоходного налога и прочего разного, оказывается, что это хорошо, что подоходный налог увеличится, потому что богатые будут платить больше математически. Я нахожу его блоги двухлетней давности, где он ратует за ступенчатый подоходный налог и я просто не понимаю, где я нахожусь.



Про отнятие права голоса у граждан РФ. Об этом говорили, но насколько это было вероятно? Стало ли это для вас сюрпризом?



Ну как бы, честно говоря, стало. Потому что я говорила с разными людьми, включая Каю Каллас. И я не видела у них поддержки этой идеи. То есть это полный ужас. Опять же, с учетом того же Северо-Востока. Я говорила много раз: в Нарве население 50 тысяч. Граждан России - 19 тысяч, неграждан - 6. То есть, фактически, будут выбирать местное самоуправление едва ли не меньшинство населения. Я не говорю о том, что есть еще двойные граждане у нас, около 20 тысяч по разным оценкам. Эстонское и российское гражданство. Как будет с ними? Их, наверное, никто не лишит права голосовать на местных выборах. Хотя, теоретически, они должны попасть под те же грабли.



А второй момент вообще чудесный. У нас на местных выборах голосуют с 16 лет. По закону РФ из гражданства нельзя выйти до 18 лет. Человек не может сам выйти. Мы наказываем детей за выбор их родителей. Это вообще в какие лезет ворота?



Как вам кажется, что могло повлиять на это решение. Ведь раньше не было такой уверенности, что отнимут право голоса, почему ситуация изменилась?



Я думаю, что было сильное давление изнутри Партии реформ. Я знаю, что там были люди, которые были против. Но было давление изнутри партии. Я знаю, что это же было в программе партии Eesti 200, если я правильно помню. Социал-демократы, по-моему, сдали все, что могли, все свои позиции на этих переговорах.



Я пока не прочитала все коалиционное соглашение, но, по-моему, там и не пахнет социал-демократическим духом. Вообще нисколько. Ничего не осталось. Я думаю, что это запрос, который есть. Они же выиграли выборы на разжигании вот этого страха перед русскими, перед русскоязычными и так далее. И я понимаю, что у них сейчас прекрасно этот номер пройдет.



Тем более, они говорят про временные ограничения. То есть, я думаю, что „временное“ появилось там слово, потому что они понимают, что это противоречит конституции. А если временное, то, вроде как, как-нибудь, наверное, можно. По-моему это худшее, что они могли сделать с точки зрения раскола общества.