ВИДЕО | Уроженец Маарду помог одержать победу грозненскому „Ахмату“ в чемпионате России по футболу

Грозненский „Ахмат“ одержал победу над екатеринбургским „Уралом“ в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Уже на третьей минуте с передачи Бернарда Бериши хозяев поля вывел вперед Евгений Харин. На 57-й минуте уже сам Бериша, избранный впоследствии лучшим игроком матча, увеличил преимущество своей команды.

Благодаря победе „Ахмат“ набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Уроженец Маарду Евгений Харин перешел в грозненский „Ахмат“ в 2018 году. В составе российского клуба он отыгрыл в 114 матчах и забил 11 мячей.

С 2011 по 2017 год Харин защищал цвета „Инфонета“, с которым в 2016-м стал чемпионом Эстонии, а в 2017-м - обладателем Кубка Эстонии. После объединения „Инфонета“ с „Левадией“ стал игроком „Левадии“.

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