Сеэдер о коалиционном договоре: предвыборная кампания оказалась кампанией лжи

„На протяжении десятилетий Партия реформ считала основой своей налоговой политики минимально возможное налоговое бремя, одновременно выступая против снижение налогов на рабочую силу. Теперь от этих принципов отказались и по подоходному налогу, и по налогу с оборота. И это несмотря на обещания, данные избирателям“, - прокомментировал Сеэдер утвержденный в субботу коалиционный договор.

По его словам, социал-демократы были единственными, кто честно говорил о своих планах повысить налоги, но они обещали использовать дополнительные деньги для повышения зарплат и пособий. Однако это не было включено в коалиционный договор.

По его словам, демографический кризис в Эстонии только усугубится из-за отмены дополнительного налогового вычета за детей и супругов, а также из-за угрозы пересмотреть консенсусное решение Рийгикогу повысить семейные пособия.

„Стоит помнить, что Партия реформ на протяжении всей своей истории всегда выступала на стороне самых зажиточных людей в Эстонии, поэтому изменения затронут их меньше всего. Всем остальным, начиная со среднего класса, придется затянуть пояса. Чем меньше вы зарабатываете, тем сильнее будет удар“, - добавил лидер Isamaa.

По его оценке, планируемым повышением налогов коалиционный договор посылает очень четкий сигнал сельским районам, в которых зарплаты и так низкие, а автомобиль является основным средством передвижения, что правительство не считает сохранение жизни в сельских районах необходимым.