08.04.2023, 18:10
Олег Гросс - о будущем повышении налогов: эстонскому народу придется потерпеть(13)
ФОТО: | Eesti Ekspress
Владелец сети продуктовых магазинов Grossi Олег Гросс считает повышение налогов в опубликованном сегодня коалиционном соглашении разумным.
По словам магната, предложенные налоговые изменения не были неожиданными: „Мы знаем, что государственный бюджет находится в глубоком дефиците. Необходимо было принять некоторые налоговые решения, и Налог с оборота (далее - НСО - прим.ред) - это такой солидарный налог, что я думаю, что это было правильное решение. НСО - это очень хороший способ повышения налогов, и он дает большой толчок национальному бюджету“. По словам Гросса, предыдущие правительства пустили все на самотек, и сегодня ничего другого не остается.