Apple уже в июне проведет презентацию своего шлема дополненной реальности

Корпорация Apple назначила дату презентации шлема дополненной реальности. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, его покажут 5 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC. В приглашении нет прямого указания на то, что покажут именно шлем, но ряд особенностей дизайна и подачи позволяют говорить, что речь идет именно о нем, пишет „Медуза“.