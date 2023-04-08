Новости Эстонии
08.04.2023, 16:20

ФОТО и ВИДЕО | Ограничение права голоса граждан РФ, рост налогов, минималки и срока службы в армии. Что еще указано в коалиционном договоре?

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Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200 одобрили коалиционный договор и теперь рассказали, что же он в себя включает.

На пресс-конференции присутствовали Кая Каллас, Лаури Ляэнеметс и Лаури Хуссар.

Каллас: Укрепление безопасности очень важно для нас. Мы должны быть уверены, что можем ее гарантировать. У нас есть целый ряд предложений - расходы на безопасность вырастут до 3% от ВВП.

Нам необходимо сбалансировать наши доходы и расходы. В бюджете существует большой дефицит, который необходимо сократить.

В новом правительстве будет 13 министров. Министерство сельского хозяйства исчезнет, Министерство экономики будет изменено.

Лаури Хуссар: Эстонии нужен долгосрочный план. Этим соглашением мы движемся в направлении, где мы смотрим дальше, чем на четыре года вперед.

Финансирование высшего образования Эстонии - мы найдем для этого дополнительные деньги, и мы нашли решение как повысить зарплаты учителям. У нас много идей и соглашений, которые учитывают гораздо более длительный план, чем четыре года.

Мы хотим привести финансы Эстонии в порядок, чтобы наш госдолг не рос и мы могли говорить о меньшем дефиците бюджета в будущем. Мы хотим существенно сократить его, чтобы мы могли передать нашим детям страну, которая хорошо функционирует и является одной из самых инновационных и экологически чистых в мире. Я хотел бы особо поблагодарить Лаури и Каю за их дух сотрудничества в воплощении этих планов в жизнь. Это один из самых амбициозных планов, который когда-либо составляли.

Лаури Ляэнеметс: Что касается социал-демократов, я бы подчеркнул, что наша цель - сократить разрыв в оплате труда. Минимальная заработная плата вырастет наполовину. Тут речь идет о сокращении неравенства.

Наше коалиционное соглашение поможет женщинам с низкой зарплатой, исправит гендерный разрыв в оплате труда. Я считаю, что это важное и основополагающее соглашение, чтобы в Эстонии была исправлена ситуация с низким уровнем доходов.

Планы регионального развития Эстонии также очень амбициозны. Впервые в Эстонии будет создано настоящее региональное министерство. Мы договорились, что финансирование слабых местных самоуправлений Эстонии будет увеличено. Для нас важны сельские школы.

У нас много амбиций в области климата и окружающей среды. Мы договорились о сокращении объемов вырубки лесов.

Срок военной службы увеличивается до двух лет. При каких условиях?

Каллас: различные системы вооружения требуют дополнительной подготовки, а потому необходима более длительная военная служба.

Кая Каллас сообщила, что налоговое бремя отстало от времени. Чем больше вопрос о нем откладывается, тем дороже оно становится. Таким образом, с 1 января 2024 года налог с оборота вырастет на 2%, а я с 1 января 2025 года подоходный налог физического лица тоже вырастет на 2%.

С 2025 года будет отменен ступенчатый подоходный налог.

При этом освобожденная от налогообложения минимальная зарплата вырастет до 700 евро.

По словам Ляэнеметса, вырастут стоматологические пособия.

Достаточно ли Eesti 200 и социал-демократы внесли в договор своих пунктов?

Ляэнеметс: социал-демократы этим договором очень довольны, и я думаю, что это можно сказать от лица всех трех партий. Конечно, есть вещи, которые нам не очень нравятся с точки зрения нашего мировоззрения, и у партнеров есть такие пункты, но мы нашли способ добиться того, что важно для всех.

Хуссар: Наши переговоры не были направлены не на то, чтобы перетасовать колоду в нашу пользу, а на поиск решений. Я думаю, Лаури и Кая согласятся, что у них тоже еще не было переговоров, в которых было бы так много общего.

Каллас: Действительно, эти споры были очень тщательными, скорее мне казалось, что я все время иду на компромиссы. Все время сильно волновалась.

Каллас сообщила иностранным СМИ, что она понимает, что она и правительство получат много критики по поводу коалиционного соглашения, но это те решения, которые должны быть приняты.

Каллас добавила, что реформа климата очень важна, иначе у нас просто не будет функционирующей планеты, которую мы сможем передать нашим детям и внукам.

Каковы первые сокращения и урезания от коалиции?

Каллас: Ну, вместе с двумя министерствами исчезнут все советники и т.д.

Хуссар: Я также хотел бы напомнить, что мы теряем так называемые крышевые деньги.

Коалиция согласилась с тем, что в Эстонии должно быть обеспечено равенство брака.

Каллас сообщила, что в коалиционном соглашении есть пункт, регулирующий избирательные права граждан России. По словам Каллас ограничить право голоса хотят уже на следующих муниципальных выборах.

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