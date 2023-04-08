Правительству быть! Социал-демократическая партия и Eesti 200 одобрили коалиционный договор(4)
Совет уполномоченных Социал-демократической партии сегодня одобрил коалиционный договор и участие партии в правительстве, как и Eesti 200 после них.
Председатель партии Лаури Ляэнеметс отметил, что коалиционный договор стал компромиссом по итогам напряженных переговоров.
„Поскольку наше мировоззрение очень сильно отличается от мировоззрения наших партнеров, сложно достигнуть соглашения, которым мы могли бы быть полностью довольны“, – подчеркнул он.
По словам Ляэнеметса, государству предстоит принять трудные и болезненные решения, которые частично обусловлены сложной экономической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности, а также тем, что в предыдущие годы не был принят ряд важных решений.
Главная задача социал-демократов в новом правительстве – обеспечить достойный уровень жизни во всех уголках Эстонии и, что самое важное, чтобы люди получали достойную зарплату. „Наша роль в создаваемом правительстве – уравновешивать правые партии и как можно больше влиять на решения, связанные с доходами местных самоуправлений и людей“, – сказал Ляэнеметс.
Помимо этого, для социал-демократов по-прежнему очень важен бережный уход за лесами. „Для сохранения нашего природного многообразия и, конечно же, лесов, нужно позаботиться об улучшении их состояния. В том числе и для того, чтобы в будущем в лесном секторе были рабочие места“, – отметил он.
По оценке председателя Eesti 200 Лаури Хуссара, коалиционный договор включает в себя поставленные партией цели - государство должно отвечать вызовам в сфере образования, заниматься вопросами окружающей среды и претворять в жизнь. концепции персонального государства и нулевого бюджета.
„Eesti 200 готова реально внедрять изменения и из этого получится коалиция, которая наведет в Эстонии порядок, увеличит нашу безопасность и откроет для Эстонии совершенно новые горизонты“, - добавил Хуссар.
В понедельник, 10 апреля пройдет первое заседание нового состава Рийгикогу, на котором депутаты принесут присягу и выберут спикера и вице-спикеров парламента.