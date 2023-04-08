Правительству быть! Социал-демократическая партия и Eesti 200 одобрили коалиционный договор

Председатель партии Лаури Ляэнеметс отметил, что коалиционный договор стал компромиссом по итогам напряженных переговоров.



„Поскольку наше мировоззрение очень сильно отличается от мировоззрения наших партнеров, сложно достигнуть соглашения, которым мы могли бы быть полностью довольны“, – подчеркнул он.



По словам Ляэнеметса, государству предстоит принять трудные и болезненные решения, которые частично обусловлены сложной экономической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности, а также тем, что в предыдущие годы не был принят ряд важных решений.



Главная задача социал-демократов в новом правительстве – обеспечить достойный уровень жизни во всех уголках Эстонии и, что самое важное, чтобы люди получали достойную зарплату. „Наша роль в создаваемом правительстве – уравновешивать правые партии и как можно больше влиять на решения, связанные с доходами местных самоуправлений и людей“, – сказал Ляэнеметс.



Помимо этого, для социал-демократов по-прежнему очень важен бережный уход за лесами. „Для сохранения нашего природного многообразия и, конечно же, лесов, нужно позаботиться об улучшении их состояния. В том числе и для того, чтобы в будущем в лесном секторе были рабочие места“, – отметил он.