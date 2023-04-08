КАРТА | Весенняя миграция лягушек вновь перекроет движение на Астангу

Улица Астангу в Таллинне является одним из самых активных мест миграции земноводных в Эстонии, где путь лягушек от мест зимовки к местам размножения частично проходит по проезжей части дороги. Это делает их путешествие опасным и многие гибнут под колесами автомобилей.

По словам старейшины Хааберсти Олега Силянова, частичное перекрытие улицы Астангу весной происходит уже в четвертый раз для того, чтобы земноводные могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они направляются для размножения. „Поскольку лягушки активны с заката до утра, запрет на передвижение действует с восьми часов вечера до семи часов утра. Кроме того, волонтеры Эстонского фонда природы помогают лягушкам преодолеть часть пути по проезжей части“, — сказал руководитель района и напомнил автомобилистам, что они должны соблюдать действующие ограничения движения.

„Земноводные играют очень важную роль в экосистеме, и их численность влияет на других животных, птиц и косвенно – на всех нас. Поэтому я надеюсь, что горожане поймут необходимость ограничения движения и будут считаться с этим, добираясь до Астангу поздним вечером или выезжая оттуда ранним утром“, - сказал Силянов. Старейшина района сообщил, что в ближайшие годы под улицей Астангу планируется построить специальные тоннели для земноводных, а вдоль улицы – заборы для лягушек. Кроме того, в планах улучшить состояние прудов, где размножаются земноводные.

Помимо Астангу, более внимательными водителям следует быть на улице Тяхеторни, особенно в районе перекрестка с улицей Веэрме, где земноводные также прыгают по дороге, направляясь в места размножения. На улице Тахехторни уже есть туннели и заборы для земноводных, но не на всем её протяжении.