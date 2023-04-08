Осиновский: автомобильный налог важен для выполнения климатических целей

По словам Осиновского, целью коалиционных переговоров было приведение государственных финансов в приемлемое состояние и при нынешнем налоговом бремени лучшего финансового положения достичь невозможно.

„Повышение налогов никогда не является самоцелью, их нужно повышать как можно меньше. Любое повышение налогов тормозит экономику, поэтому мы должны были посмотреть, повышение каких налогов будет тормозить ее меньше всего. Это налоги на имущество и недвижимость. Что касается акцизов, и не только акцизов, но и мер, влияющих на здоровье или экологическое поведение, то цель не только в том, чтобы получить деньги“, – сказал Осиновский в передаче Vikerhommik в эфире Vikerraadio.

„Мы надеемся договориться с Латвией об акцизах на табак и алкоголь, чтобы мы могли делать это вместе. Акцизы повысятся постепенно, в течение нескольких лет“, – добавил Осиновский.

Он также отметил, что изменения в системе земельного налога будут исходить из необходимости улучшить финансовое положение самоуправлений.

„В контексте автомобилей очевидно, что в Эстонии, как в обществе с высоким уровнем автомобилизации, необходимы изменения в связи с климатическими целями. Но это вопрос следующих шагов, потому что в Таллинне можно выбирать: ездить на машине или пользоваться общественным транспортом, но для многих людей в Эстонии это не вопрос выбора. Мы реформируем общественный транспорт в уездах, чтобы появился адекватный выбор. Мы не полагаем, что он должен быть бесплатным, но он должен быть хорошим“, – заявил Осиновский, добавив, что в Таллинне бесплатный общественный транспорт работает хорошо, и нет причин пересматривать этот вопрос.