Партия реформ утвердила председателей комиссий Рийгикогу и новое руководство фракций(1)
Партия реформ выдвинула кандидатов на должности председателей комиссий Рийгикогу и сформировала новое руководство своей парламентской фракции.
Руководство Партии реформ сегодня утвердило кандидатуры на должности, которые займет Партия реформ в результате коалиционных переговоров с социал-демократами и Eesti200. Кандидаты были предложены лидером партии Каей Каллас.
Кроме того, были утверждены кандидаты партии на должность вице-спикера Рийгикогу и кандидаты на должности председателей комиссий.
Вице-спикер Рийгикогу: Тоомас Кивимяги
Председатель финансовой комиссии: Аннели Аккеманн
Председатель комиссии по иностранным делам: Марко Михкельсон
Председатель комиссии по социальным вопросам: Ынне Пиллак
Председатель комиссии по сельской жизни: Урмас Круузе
Председатель комиссии по государственной обороне: Юрген Лиги
Нынешний лидер фракции Партии реформ Март Вырклаэв останется на посту министра финансов и передаст эстафету Эркки Келдо. Лийна Керсна и Йоко Алендер станут вице-председателями.
Кроме того, согласно коалиционному соглашению, Партия реформ займет должности заместителя председателя специальной антикоррупционной комиссии, заместителя председателя специальной комиссии по контролю за бюджетом и члена совета комиссии по делам Европейского союза.
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