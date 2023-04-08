Партия реформ утвердила председателей комиссий Рийгикогу и новое руководство фракций

Руководство Партии реформ сегодня утвердило кандидатуры на должности, которые займет Партия реформ в результате коалиционных переговоров с социал-демократами и Eesti200. Кандидаты были предложены лидером партии Каей Каллас.

Кроме того, были утверждены кандидаты партии на должность вице-спикера Рийгикогу и кандидаты на должности председателей комиссий.

Председатель финансовой комиссии: Аннели Аккеманн

Председатель комиссии по иностранным делам: Марко Михкельсон

Председатель комиссии по социальным вопросам: Ынне Пиллак

Председатель комиссии по сельской жизни: Урмас Круузе

Председатель комиссии по государственной обороне: Юрген Лиги

Нынешний лидер фракции Партии реформ Март Вырклаэв останется на посту министра финансов и передаст эстафету Эркки Келдо. Лийна Керсна и Йоко Алендер станут вице-председателями.

Кроме того, согласно коалиционному соглашению, Партия реформ займет должности заместителя председателя специальной антикоррупционной комиссии, заместителя председателя специальной комиссии по контролю за бюджетом и члена совета комиссии по делам Европейского союза.

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