ВИДЕО | Подколол? Лукашенко о Путине: уставший президент, куда вы смотрите?

„Уставший президент, куда вы смотрите?“ – сказал Лукашенко, приветствуя Путина и обращаясь к его окружению. Глава Кремля ответил, что все „нормально-нормально, зарплату нужно отрабатывать“.

После того, как данное видео начало распространяться в сети, советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко написал: „Мы все прекрасно помним, что если на россии кто-то устал, то он должен уйти“ (стилистика автора сохранена). Геращенко делает отсылку к бывшему президенту России Борису Ельцину, который при заявлении об отставке якобы сказал „Я устал, я ухожу“.