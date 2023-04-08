БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Новые и старые лица: супруги в разводе, диджей, доктор наук. Кто есть кто в новом составе правительства Эстонии?(10)
Сегодня были объявлены кандидаты на посты министров в новом правительстве. RusDelfi подготовил небольшое личное дело на каждого из новых министров. Смотрите, кто войдет в новое правительство!
Партия реформ:
Премьер-министр: Кая Каллас. До того как стала заниматься политикой работала адвокатом. В политике с 2011 года, была членом Рийгикогу и Европарламента. С 2018 года руководит Партией реформ, в 2021 году заняла поста премьер-министра.
Министр финансов: Март Вырклаэв. Изучал геодезию в Эстонском университете естественных наук, позже изучал право в Тартуском университете. Член Партии реформ с 2010-го года, являлся старейшиной волости Раэ более семи лет. С 2015 года он является ключевым членом делегации Эстонии в Комитете регионов ЕС. Своим основным фокусом называл развитие региональной политики.
Министр культуры: Хейди Пурга. В парламенте она заседала с 2015 года. С 2008 по 2015 год была продюсером передачи Eesti Laul (отборочный конкурс „Евровидения“) на телеканале ETV. С 2002 по 2012 работала главным редактором Raadio 2. Большой опыт работы диджеем. В Партии реформ Пурга состоит с 2014 года.
Министр социальной защиты: Сигне Рийсало. Более двадцати лет работала на разных должностях в социальном министерстве. Является членом Партии реформ с 1994 года. Тийт Рийсало - ее бывший муж. В 1991 году участвовала с бывшим мужем в первом эстонском кругосветном путешествии, где и вступила в брак. В 2019 году вошла в состав Рийгикогу. В 2021 году стала министром социальной защиты.
Министр обороны: Ханно Певкур. Вся его карьера связана с политикой. Ранее занимал пост министра внутренних дел, министра юстиции, министра социальной защиты. С 2017 до 2018 года руководил Партией реформ, его руководство партией закончилось конфликтом с семейством Каллас. С начала пандемии коронавируса как президент Эстонского волейбольного союза повлиял на решение правительства разрешить волейбольный матч между игроками из Италии и с острова Сааремаа, что привело к первой вспышке коронавируса в Эстонии. В поддержку Украины исполнил песню на украинском языке „Браття українці“. Занимал должность министра обороны в Правительстве Эстонской Республики с 18 июля 2022 года.
Министр юстиции: Калле Лаанет. Окончил Национальную академию ФБР и юридический факультет Международного университета Concordia. Вышел из рядов Центристской партии в марте 2012 года, вступил в Партию реформ в 2014-м году. Занимал должности префекта Ляаэнеской, Таллиннской и Саареской префектур полиции. Занимал должность министра обороны с 26 января 2021 года. В 2022-м году посетил Украину, побывал в разрушенных городах Буча, Ирпень и Бердянка.
Министр по климату: Кристен Михал. Член партии Реформ с 1996 года. Занимал должность министра юстиции Эстонии с 2011-го по 2012-й года, затем его на этом посту сменил Ханно Певкур. Один из сторонников универсальной услуги и председатель комиссии по экономике Рийгикогу с 2021-го года.
Вице-спикер Рийгикогу: Тоомас Кивимяги. Коренной житель Пярну Кивимяги был пярнуским уездным старейшиной с 1993 по 2009 год, с 2009 по 2015 год – мэром Пярну. С 2015 года – депутат Рийгикогу. По его словам изданию DV, является страстным сторонником акций, и все его деньги уходят на их покупку.
Министр здравоохранения: Рийна Сиккут. Получила в Лондонском университете степень магистра в области здравоохранения и закончила Тартуский университет по специальности „экономика“. До того как заняться политикой работала в Министерстве финансов, в Swebank, в аналитическом центре Praxis, в государственной канцелярии. В первом правительстве Юри Ратаса занимала пост министра здоровья и труда. На выборах председателя Социал-демократической партии была кандидатом против Лаури Ляэнеметса, но проиграла. В уходящем правительстве занимает пост министра экономики и коммуникаций.
Министр региональных дел: Мадис Каллас. Бывший спортсмен, многократный чемпионом Эстонии по многоборью. После завершения спортивной карьеры работал на Сааремаа, возглавлял совет больницы Курессааре. Руководил волостью Сааремаа. Каллас закончил Таллиннский университет по специальности „физическая культура“. В правительстве Каи Каллас с лета 2022-го года занимал пост министра окружающей среды.
Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс. Он закончил Тартуский университет. Много лет занимается политикой, до 2010 года являлся членом партии Rahvaliit, которая затем стала партией EKRE. В 2010 году присоединился к социал-демократам. В 2019 году вошел в состав Рийгикогу. В 2021 году стал председателем Социал-демократической партии, в 2022-м году занял пост министра внутренних дел в правительстве Каи Каллас. Офицер резерва в звании лейтенанта, активный член Кайтселийта. Ранее Ляэнеметс был старейшиной волости Вяэтса, депутатом городского собрания Таллинна и депутатом Рийгикогу.
Eesti 200:
Министр иностранных дел: Маргус Цахкна. Экс-главе оборонного ведомства, бывший председатель партии „Союз Отечества и Res Publica“ (нынешняя Isamaa). Единственный из всей партии может подробно рассказать своим коллегам в Eesti 200, как работает государственное управление. Он неоднократно был министром, в том числе пришел в политику по приглашению бывшего премьер-министра Марта Лаара. В течение жизни руководил 11 предприятиями.
Министр образования и науки: Кристина Каллас. Вице-председатель партии Eesti 200. Училась в Тартуском университете, защитила диссертацию на степень магистра в Венгрии. В 2016 году защитила докторскую диссертацию по политологии в Тартуском университете. Бывший директор Нарвского колледжа. Больше 20 лет занимается научной работой в сфере интеграции. C 2018-го по 2022-й возглавляла партию Eesti 200. Неоднократно выступала за объединение русских и эстонских школ. Из интересного: была добровольцем в Индии и там учила детей английскому языку.
Министр ИТ и экономики: Тийт Рийсало. Экс-глава президентской канцелярии Керсти Кальюлайд и бывший муж Сигне Рийсало. В 2021-2016 годах он был членом „Союза Отечества и Res Puiblica“, а в 2012-2015 годах занимал пост генерального секретаря этой партии. Один из идеологов кампании против Эдгара Сависаара в 2013 году. Рийсало внес немалый вклад в кампанию 2011 года, в результате которой IRL достигла на выборах в Рийгикогу замечательного результата — 23 места в парламенте.
Спикер Рийгикогу: Лаури Хуссар. Хуссар долгое время работал журналистом на TV3, ETV и Vikerraadio. С 2016 по 2019 год был главным редактором Postimees. В 2019-м вступил в партию Eesti 200. После муниципальных выборов 2021 года был избран председателем волостного собрания Виймси. C октября 2022-го года является главой партии.