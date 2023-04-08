Коалиция договорилась: налоги вырастут на 2%, ступенчатый подоходный налог отменят. Смотрите, кто войдет в новое правительство(134)
Наконец стало известно, кто займет министерские должности в новом правительстве. Также готов коалиционный договор, который включает в себя, помимо прочего, повышение налогов, равенство брака, климатическую реформу и изменения на уровне госуправления.
Как сообщает ERR, с 1 января 2024 года налог с оборота вырастет на 2%, а я с 1 января 2025 года подоходный налог физического лица тоже вырастет на 2%. При этом освобожденная от налогообложения минимальная зарплата вырастет до 700 евро. Появится также автомобильный налог, но детали пока неизвестны.
Кандидат на пост министра финансов Март Вырклаэв также сообщил ERR, что с 2025 года будет отменен ступенчатый подоходный налог.
Согласно данным Delfi, коалиционный договор включает в себя равенство брака (однополые браки) и принятие прикладных актов Закона о сожительстве.
Соцдемы и реформисты уже официально объявили своих министров. Правительство может выглядеть следующим образом:
Министры от Партии реформ:
Премьер-министр: Кая Каллас
Министр финансов: Март Вырклаэв
Министр культуры: Хейди Пурга
Министр социальной защиты: Сигне Рийсало
Министр обороны: Ханно Певкур
Министр юстиции: Калле Лаанет
Министр по климату: Кристен Михал
Вице-спикер Рийгикогу: Тоомас Кивимяги
Министры от Социал-демократической партии:
Министр здравоохранения: Рийна Сиккут
Министр региональных дел: Мадис Каллас
Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс
Министры от Eesti 200:
Министр иностранных дел: Маргус Цахкна
Министр образования и науки: Кристина Каллас
Министр ИТ и экономики: Тийт Рийсало
Спикер Рийгикогу: Лаури Хуссар
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