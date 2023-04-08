Сегодня в Таллиннском зоопарке последний в зимнем сезоне день бесплатного посещения для детей

Дни бесплатного посещения для детей проводятся в Таллиннском зоопарке с ноября по апрель в каждую вторую субботу месяца. Для бесплатного посещения в кассе нужно предъявить ученический билет или ID-карту.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, горожане тепло восприняли эту инициативу и в этом зимнем сезоне только лишь по субботам зоопарк посетили около 11 500 человек.

„Таким образом мы хотим поддержать семьи в условиях нынешней экономической ситуации и на фоне подорожания жизни – веселое и познавательное времяпровождение должно быть доступно независимо от материального положения семьи“, - сказал Свет.

Последняя в зимнем сезоне суббота бесплатного посещения для детей состоится 8 апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей, 1 июня, и в день рождения зоопарка, 25 августа. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

В апреле вход в зоопарк и кассы открыты с 9 до 17 часов, зоопарк работает с 9 до 19 часов. Детский зоопарк и внутренние экспозиции открыты с 10 до 18 часов.