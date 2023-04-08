Журналист Аркадий Бабченко объявлен в России „иноагентом“

Аркадий Бабченко - оппозиционный российский журналист, военный корреспондент, участник двух Чеченских войн в составе российской армии.

Как утверждает Минюст РФ, „Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике“.

В 2017 году Бабченко, опасаясь за свою безопасность, эмигрировал в Украину, где в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Бабченко покинул Украину.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в международный розыск.

Предыдущие пополнения списка

В прошлую пятницу, 31 марта, Минюст РФ объявил иноагентами трех человек: лидера группы „Ногу свело!“ музыканта Максима Покровского, бывшего координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергея Бойко (штабы Навального были признаны в России экстремистской организацией и запрещены), а также председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова.

Тогда же ведомство включило в реестр иноагентов три организации: „Теплица социальных технологий“, „Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие“ и объединение „Настоящая Россия“.

Еще неделей ранее, 23 марта, Минюст внес в список иноагентов пять человек, в том числе правозащитника Павла Чикова, блогера Илью Варламова и самарскую активистку Светлану Ладу-Русь (Пеунову).

В феврале список „иноагентов“ пополнили в том числе журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда „Насилию.нет“ (тоже внесен в реестр „иноагентов“) Анна Ривина и другие.