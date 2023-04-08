08.04.2023, 11:04
Хоккеистка сборной США побила 29-летний рекорд на чемпионате мира
ФОТО: | Scanpix
Хоккеистка сборной США Эбби Мерфи стала автором самой быстрой шайбы в истории чемпионатов мира. Об этом сообщается в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).
Мерфи отличилась уже на седьмой секунде матче группового этапа против команды Швейцарии, пишет РБК.
Предыдущее достижение было установлено в 1994 году и составляло 13 секунд.
Женский чемпионат мира проходит в Канаде. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения со стороны IIHF.
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