Хоккеистка сборной США побила 29-летний рекорд на чемпионате мира

Мерфи отличилась уже на седьмой секунде матче группового этапа против команды Швейцарии, пишет РБК.



Предыдущее достижение было установлено в 1994 году и составляло 13 секунд.



Женский чемпионат мира проходит в Канаде. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения со стороны IIHF.



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