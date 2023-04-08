Министр: в ближайшие десятилетия страны Балтии станут экспортерами электроэнергии

„Северные страны, в том числе страны Балтии, будут странами, у которых будет избыток электроэнергии, так же как и у Испании. У Франции также будет избыток электроэнергии благодаря атомной энергетике. Вся Центральная Европа в ближайшие десятилетия будет испытывать огромный дефицит и станет чистым покупателем электроэнергии“, - сказал Крейвис в среду на встрече с оппозиционной фракцией „аграриев“ в Сейме.

„Это дает североевропейским странам огромную возможность стать экспортерами энергоресурсов. Если мы будем аккуратно осуществлять нашу энергетическую стратегию, мы станем экспортерами электроэнергетических ресурсов“, - сказал министр.

По его словам, в будущем Северное и Балтийское моря будут обеспечивать Европу до 50% электроэнергии, а в 2040-2050 годах 20-30% экономики Литвы будет составлять экспорт электроэнергии.

По данным „Litgrid“, в прошлом году потребление в Литве составило 11,2 тераватт-часа электроэнергии, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году. В то же время производство электроэнергии в прошлом году составило 4,25 тераватт-часа - на 9,4% меньше, чем годом ранее.