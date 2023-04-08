ЧП и криминал
08.04.2023, 09:12

На Лаагна теэ пьяный водитель устроил аварию

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вечером 7 апреля в ДТП на Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ пострадали мужчина и ребенок, пишет rus.err.ee.

Имевший признаки алкогольного опьянения 45-летний водитель автомобиля Subaru врезался в ехавший впереди автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла 40-летняя женщина.

От удара Subaru вылетел с дороги на зеленую зону и повредил фонарный столб и дорожный знак. Медицинская помощь потребовалась виновнику аварии и пассажиру автомобиля Mercedes-Benz – 14-летней девушке. Их доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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