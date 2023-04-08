Доллар дороже 80 рублей, евро — 90. Российской валюте не помогает даже рост цен на нефть. Почему рубль падает?(9)
Рубль снова, как и в первые месяцы после полномасштабного вторжения РФ в Украину, вошел в пике: с начала минувшей недели доллар подорожал к российской валюте более чем на четыре рубля и вырос до максимальных значений с апреля 2022 года. Все это происходит на фоне роста цен на нефть, обычно способствовавшего укреплению рубля, пишет „Медуза“.
3 апреля страны ОПЕК+ решили добровольно сократить добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки, что немедленно привело к скачку цен на нефть марки Brent на 8%. Однако на торгах 7 апреля курс доллара уже пробивал отметку в 83 рубля, а евро — 91 рубль.
Ослабление российской валюты началось еще в декабре 2022 года. В прошлом году после обвала до 120 рублей за доллар в первые недели после 24 февраля рубль начал резко усиливаться — вплоть до 51 рубля за доллар к концу июня. За этим последовало несколько относительно стабильных месяцев, когда курс доллара не уходил выше 65 рублей благодаря высоким сырьевым доходам и резкому падению импорта вследствие западных санкций. Это обеспечило колоссальный профицит торгового баланса и позволило рублю стать лучшей валютой 2022 года по отношению к доллару.
Почему рубль падает? Есть несколько причин
Уход западного бизнеса из России
Сделки по продаже иностранными компаниями активов в России проводятся в валютах „недружественных“ стран. Пример — продажа корпорацией Shell доли в проекте „Сахалин-2“ НОВАТЭКу. 4 апреля газета „Коммерсант“ сообщила, что Владимир Путин дал согласие на то, чтобы Shell получила 94,8 миллиарда рублей за актив и вывела из России эти деньги, а также, возможно, часть дивидендов.
Bloomberg связал резкое падение рубля на этой неделе именно с выводом Shell денег: перед этим компания должна была конвертировать полученные рубли в доллары. Агентство указывает, что до начала войны сумма сделки (примерно 1,2 миллиарда долларов) составила бы всего около 20% от ежедневного объема торгов на российском валютном рынке. Однако после колоссального падения объемов торгов в паре „доллар — рубль“ — на 75% — валютная пара утратила былую ликвидность. „Если изначально ежемесячный оборот валютного рынка в долларе был 80–100 миллиардов долларов, то сейчас — 20–25 миллиардов“, — объяснил директор по инвестициям „Локо-Инвеста“ Дмитрий Полевой РБК Pro. Теперь конвертация ранее относительно малозаметных для рынка сумм способна приводить к сильному перекосу и сдвигать котировки.
Точнее оценить влияние этого фактора сложно из-за нехватки информации. „Процесс одобрения продажи активов иностранцами непрозрачен. При низкой ликвидности на валютном рынке это приводит к повышенной волатильности рубля“, — цитирует Дмитрия Полевого агентство Bloomberg.
Окончание налогового периода
В конце марта российские экспортеры конвертировали валютную выручку в рубли для оплаты налогов. Экономист по России в Bloomberg Economics Александр Исаков оценивал уплаченный российскими компаниями в марте налог на дополнительный доход (НДД) в 250 миллиардов рублей вдобавок к нефтегазовым налогам. Это поддерживало рубль. А вот в апреле крупных сделок с продажей валюты экспортеры еще не проводили.
Смещение торгового баланса, снижение нефтегазовых доходов и растущий дефицит бюджета
Если в 2022 году экспорт намного превышал импорт, то в 2023-м ситуация меняется: начало действовать эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты при одновременном росте импортных операций. Сокращение экспорта сокращает и предложение валюты, а рост импорта провоцирует дополнительный спрос на нее. Этим фактором рост курса доллара объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Дефицит федерального бюджета за первый квартал 2023 года составил 2,4 триллиона рублей по сравнению с профицитом в 1,13 триллиона за аналогичный период 2022-го. Доходы упали на 20,8% год к году, до 5,68 триллиона рублей, в основном из-за сокращения нефтегазовых поступлений. Они в январе — марте обвалились на 45% год к году, до 1,64 триллиона рублей.
Недостаток иностранной валюты в стране
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко обратил внимание, что крупные банки и их крупные клиенты избегают держать большие долларовые остатки на бирже. На торговой площадке возникает дефицит, из-за чего рубль слабеет. Также, по словам эксперта, объем долларов на бирже уменьшается из-за перехода российских экспортеров на юани.
Но ведь нефть растет! Почему рубль на это не реагирует?
За последние годы корреляция между ценами на нефть и курсом рубля значительно снизилась: в прежние годы этому способствовало бюджетное правило, а в последний год эту зависимость дополнительно ослабили санкции, ограничения на движения капитала со стороны ЦБ и продажи юаней из резервов.
Бюджетное правило — механизм, призванный стабилизировать курс рубля и минимизировать влияние на него нефтяной волатильности. В его рамках Минфин рассчитывает базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц. Если фактические доходы выше этого уровня, то на излишек ЦБ покупает „дружественную“ валюту и направляет ее в резервы. Если наоборот — то ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Теперь на рубль больше влияют торговый баланс, валютные интервенции ЦБ и геополитика, провоцирующая оптимизм/пессимизм рынка. Эффект от роста цен на нефть частично компенсируется сокращением продаж юаней из ФНБ. 5 апреля стало известно, что в апреле Минфин сократит продажи юаней по бюджетному правилу примерно на 40%. На фоне нехватки юаней у банков это может дополнительно ослабить рубль, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Стоимость российской нефти под давлением санкций и нарушенных цепочек поставок также остается формально куда более низкой, чем стоимость эталонного западного сорта Brent. Так, в марте 2023-го средняя цена нефти марки Urals составила 47,85 доллара за баррель. Год назад российская нефть стоила 89,05 доллара. По расчетам Дмитрия Полевого, в марте дисконт Urals к Brent составил около 40%. Стоимость российской нефти по итогам первых трех месяцев года оказалась на четверть ниже запланированного среднего показателя на год, поэтому с точки зрения бюджета ослабление рубля выглядит оправданным, считает начальник отдела глобальных исследований „Открытие Инвестиции“ Михаил Шульгин.
И что будет с рублем дальше?
Фактор ухода западного бизнеса из России может оказать существенное влияние на курс рубля в будущем: как сообщала в марте Financial Times, около двух тысяч зарубежных компаний ждут разрешения Минфина на продажу активов в стране. Крупные сделки, подобно продаже Shell доли в „Сахалине-2“, могут вновь стать фактором ослабления рубля. По оценкам Bloomberg Economics, общий объем продаж активов зарубежными компаниями, уходящими из России, в 2022 году составил 15–20 миллиардов долларов.
„Процесс выкупа активов у компаний, покидающих Россию, продолжается. Для продажи таких активов требуется разрешение специальной правительственной комиссии и президента, и власти, по всей видимости, готовы санкционировать такие сделки. Скорее всего, таким образом они решили пополнить бюджет, испытывающий сложности из-за сравнительно низких цен на нефть“, — объясняет главный экономист банка „Синара“ Сергей Коныгин.
Эмбарго на нефть и нефтепродукты продолжит давить на рубль, однако ведущий аналитик отдела глобальных исследований „Открытие Инвестиции“ Олег Сыроваткин отмечал, что увеличение цен на нефть и сокращение дисконта на Urals приведут к росту предложения валюты. Но это среднесрочные факторы, которые окажут влияние на рубль с определенным лагом. Сыроваткин прогнозирует, что курс доллара в ближайшие месяцы продолжит колебаться в диапазоне 75–80 рублей.
Сергей Коныгин убежден, что в следующие месяцы курс рубля вырастет, в том числе благодаря ожидаемому подорожанию нефти:
Приток валютной ликвидности на рынок усилится за счет продажи выручки экспортерами. „Налоговый“ дисконт Urals к Brent уменьшится на три доллара в месяц — с 34 долларов в апреле до 25 долларов в июле. Наш оптимистичный прогноз по ценам на нефть предполагает и существенное увеличение нефтяных поступлений в бюджет. Изменение нефтяного бенчмарка для целей налогообложения (ранее использовалась марка Urals с ценой в районе 50 долларов за баррель) поспособствует росту налоговых сборов с нефтяников и усилению рубля.
Базовый сценарий SberCIB Investment Research предполагает, что к концу третьего квартала рубль укрепится до 78 рублей за доллар, а к концу четвертого — до 75. Эксперты считают, что поддержкой для рубля могут стать продажи юаней в рамках бюджетного правила, а также потенциальный рост цен на Urals до 70 долларов за баррель к концу года. В SberCIB полагают, что снижение рубля ниже 80 за доллар повышает риск ускорения инфляции и в этом случае правительство может ограничить отток иностранного капитала.
Эксперт „БКС Экспресс“ Василий Карпунин считает, что на горизонте нескольких месяцев курс может укрепиться до 75–79 рублей за доллар. По его мнению, ослабление рубля выглядит неоправданным в среднесрочной перспективе, с учетом нынешней конъюнктуры на сырьевых площадках.
По мнению аналитика инвестиционной компании „Велес Капитал“ Елены Кожуховой, рубль рискует продолжить ослабление по отношению к основным мировым валютам в ближайшее время. Она указывает на то, что власти пока не демонстрируют обеспокоенность девальвационными тенденциями, а более низкий курс рубля выгоден для компаний-экспортеров, что, по сути, открывает перед российской валютой новые горизонты снижения. Кожухова добавила, что возможное повышение ставки ЦБ, способное поддержать рубль, произойдет не ранее 28 апреля — на эту дату назначено следующее плановое заседание регулятора. „До этого момента рубль может опуститься ниже текущих значений“, — резюмирует эксперт.
Главный макроэкономист УК „Ингосстрах-Инвестиции“ Антон Прокудин ожидает, что в 2023 году курс будет колебаться в районе 80 рублей за доллар:
Мы не планируем [в прогнозе] дальнейшего ослабления рубля летом. К концу года ситуация будет определяться конъюнктурой: курс может оказаться как в районе 77 в случае холодной зимы в Европе (при цене на газ в 1000 долларов за тысячу кубометров), так и в районе 90 при слабонегативной динамике на сырьевых рынках и ускорении инфляции. В случае завала цен на сырьевые товары, чего мы в этом году не ожидаем, курс доллара смог бы добраться до 100 рублей к Новому году.