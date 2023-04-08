Доллар дороже 80 рублей, евро — 90. Российской валюте не помогает даже рост цен на нефть. Почему рубль падает?

Bloomberg связал резкое падение рубля на этой неделе именно с выводом Shell денег: перед этим компания должна была конвертировать полученные рубли в доллары. Агентство указывает, что до начала войны сумма сделки (примерно 1,2 миллиарда долларов) составила бы всего около 20% от ежедневного объема торгов на российском валютном рынке. Однако после колоссального падения объемов торгов в паре „доллар — рубль“ — на 75% — валютная пара утратила былую ликвидность. „Если изначально ежемесячный оборот валютного рынка в долларе был 80–100 миллиардов долларов, то сейчас — 20–25 миллиардов“, — объяснил директор по инвестициям „Локо-Инвеста“ Дмитрий Полевой РБК Pro. Теперь конвертация ранее относительно малозаметных для рынка сумм способна приводить к сильному перекосу и сдвигать котировки.

Сделки по продаже иностранными компаниями активов в России проводятся в валютах „недружественных“ стран. Пример — продажа корпорацией Shell доли в проекте „Сахалин-2“ НОВАТЭКу. 4 апреля газета „Коммерсант“ сообщила, что Владимир Путин дал согласие на то, чтобы Shell получила 94,8 миллиарда рублей за актив и вывела из России эти деньги, а также, возможно, часть дивидендов.

Ослабление российской валюты началось еще в декабре 2022 года. В прошлом году после обвала до 120 рублей за доллар в первые недели после 24 февраля рубль начал резко усиливаться — вплоть до 51 рубля за доллар к концу июня. За этим последовало несколько относительно стабильных месяцев, когда курс доллара не уходил выше 65 рублей благодаря высоким сырьевым доходам и резкому падению импорта вследствие западных санкций. Это обеспечило колоссальный профицит торгового баланса и позволило рублю стать лучшей валютой 2022 года по отношению к доллару.

3 апреля страны ОПЕК+ решили добровольно сократить добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки, что немедленно привело к скачку цен на нефть марки Brent на 8%. Однако на торгах 7 апреля курс доллара уже пробивал отметку в 83 рубля, а евро — 91 рубль.

Точнее оценить влияние этого фактора сложно из-за нехватки информации. „Процесс одобрения продажи активов иностранцами непрозрачен. При низкой ликвидности на валютном рынке это приводит к повышенной волатильности рубля“, — цитирует Дмитрия Полевого агентство Bloomberg.

Окончание налогового периода

В конце марта российские экспортеры конвертировали валютную выручку в рубли для оплаты налогов. Экономист по России в Bloomberg Economics Александр Исаков оценивал уплаченный российскими компаниями в марте налог на дополнительный доход (НДД) в 250 миллиардов рублей вдобавок к нефтегазовым налогам. Это поддерживало рубль. А вот в апреле крупных сделок с продажей валюты экспортеры еще не проводили.

Смещение торгового баланса, снижение нефтегазовых доходов и растущий дефицит бюджета

Если в 2022 году экспорт намного превышал импорт, то в 2023-м ситуация меняется: начало действовать эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты при одновременном росте импортных операций. Сокращение экспорта сокращает и предложение валюты, а рост импорта провоцирует дополнительный спрос на нее. Этим фактором рост курса доллара объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дефицит федерального бюджета за первый квартал 2023 года составил 2,4 триллиона рублей по сравнению с профицитом в 1,13 триллиона за аналогичный период 2022-го. Доходы упали на 20,8% год к году, до 5,68 триллиона рублей, в основном из-за сокращения нефтегазовых поступлений. Они в январе — марте обвалились на 45% год к году, до 1,64 триллиона рублей.

Недостаток иностранной валюты в стране

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко обратил внимание, что крупные банки и их крупные клиенты избегают держать большие долларовые остатки на бирже. На торговой площадке возникает дефицит, из-за чего рубль слабеет. Также, по словам эксперта, объем долларов на бирже уменьшается из-за перехода российских экспортеров на юани.

Но ведь нефть растет! Почему рубль на это не реагирует?