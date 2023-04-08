ВИДЕО | Финальная серия хоккейной лиги Coolbet: „Пантер“ потерпел поражение от гостей из Риги

Первый период прошел без заброшенных шайб, во втором тайме латыши, благодаря точным броскам Каспарса Сауиетиса и Эдгарса Адамовича вышли вперед. Сауиетис забросил свою вторую шайбу в третьем периоде и установил окончательный счет в матче, 3:0 в пользу „Курбадс“.

Четвертый матч серии состоится в воскресенье в 16:10 также в ледовом холле Хааберсти. Если для определения победителя Хоккейной лиги Coolbet в этом году потребуется пятый матч, то он состоится в субботу, 15 апреля, в 19:30 в Риге.

Матча в повторе:

Все игры финальной серии хоккейной лиги Coolbet можно посмотреть в прямом эфире на OHO TV с комментариями на эстонском и русском языках.

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