Тренер „Пантер“ о финальной серии: наша задача — удивить латышей

В прошлую субботу финальная серия началась в Риге. „Курбадс“ выиграл со счетом 4:2, а потом „Пантер“ выиграл вторую игру со счетом 4:3 в овертайме. Таким образом, в субботу и воскресенье таллиннские зрители смогут принять участие в двух исключительно захватывающих хоккейных матчах.

„Впереди интересные выходные. „Пантер“ в последний раз играл в финале дома в 2005 году. Предстоящие выходные, безусловно, очень важны для команды и клуба. Я все еще думаю, что „Курбадс“ является фаворитам в этой серии, и мы должны их удивить. Первые две игры в Риге показали, что если все наши игроки выложатся на 100% и выполнят план на игру, поставленный тренерами, то мы сможем играть с ними на равных“, — сказал тренер „Пантер“ Каупо Кальюсте, который подтвердил, что дополнительные трибуны будут установлены в ледовом холле Хааберсти для предстоящих игр, чтобы привлечь больше любителей хоккея.

„Приятно будет продолжить финальную серию перед родными болельщиками сладкой победой. Уровень игры однозначно станет сложнее, а мелкие детали будут играть все более важную роль. Мы долго готовились к предстоящем выходным и мы постепенно движемся к своей цели“, — добавил защитник „Пантер“ Сильвер Керна.

Третья игра серии стартует в субботу, 8 апреля, в 18:10, а четвертая — в воскресенье, 9 апреля, в 16:10. Если для определения победителя хоккейной лиги Coolbet в этом году потребуется пятый матч, то он состоится в субботу, 15 апреля, в 19:30 в Риге.

Все игры финальной серии хоккейной лиги Coolbet можно посмотреть в прямом эфире на OHO TV с комментариями на эстонском и русском языках.

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