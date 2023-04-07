Самая дорогая в истории Эстонии: картина Конрада Мяги продана на аукционе за рекордную сумму

Картина „Мотив Капри“ (1922-1923 годы) Конрада Мяги почти 100 лет принадлежала одной семье и теперь нашла на аукционе нового владельца, пишет RusERR.

Предыдущие рекорды также принадлежали Мяги, чьи работы были проданы на шведских аукционах в 2021 году по цене 370 000 евро и 300 000 евро.

Конрад Мяги (1878-1925), которого называют главным эстонским художником всех времен, прибыл на остров Капри в начале марта 1922 года. Его очарование тамошней природой отразилось и на картинах.

На картине, проданной по рекордной цене, изображена природа итальянского острова и его типичные белые домики.

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