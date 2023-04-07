ГАЛЕРЕЯ | Весна пришла! В ближайшие дни ожидается до 15 градусов тепла

Пятница



Из-за влияния области высокого давления облаков будет мало, без осадков. Восточный ветер на материке относительно слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха днем ​​поднимется до 9-14 градусов, на побережье около 5 градусов.



Суббота



Те же погодные условия, что и в пятницу.

Воскресенье



Область высокого давления немного сместится на север, а область низкого давления с юга принесет облака. Ночью в юго-восточной части Эстонии и днем кое-где на материке ​​может пройти небольшой дождь. Восточный ветер слабый на внутренней части материка, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем ​​от 8 до 12 градусов. В Западной Эстонии облаков может быть меньше и температура на один-два градуса выше. На побережье около 5 градусов.

Понедельник



Край южной области низкого давления принесет влагу. В некоторых местах пройдет дождь, более вероятны осадки в Южной и Западной Эстонии. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью от +1 до +7 градусов, днем ​​от 10 до 15 градусов, на побережье прохладнее.



Вторник



Влияние области низкого давления уменьшится, и днем дожди пройдут только в Восточной Эстонии. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от 0 до +4, в Восточной Эстонии до +7, днем ​​от 7 до 10 градусов, на побережье около 5 градусов.

Среда



Без сильных дождей, облачность слабая. Ветер слабый, восточный. Температура воздуха на материке ночью опустится ниже нуля градусов, днем ​​поднимется до 9-14 градусов тепла. На побережье около 5 градусов тепла.

Четверг



Дожди. Восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем ​​от 10 до 15 градусов, в прибрежных районах, подверженных восточному ветру, все еще прохладно.



Пятница



Те же погодные условия, что и в четверг.

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